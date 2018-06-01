Подкачанный или жирный? Кот-бодибилдер стал мемом из-за мускулатуры

В сети набирают популярность фото кота из Канады, у которого мускулатура, как у бодибилдера. Пользователи начали создавать различные демотиваторы с пушистиком.
Фото разлетелись по сети после того, как один из пользователей выложил фотографии кота в Twitter.
– Каждый день я думаю об этом буйволиного кота, который встретился мне в прошлом году, – пишет пользователь buff cat.
everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id
— buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.
BuzzFeed сообщает, что аккаунт buff cat в Twitter оказался зарегистрированным девушкой из канадского города Квебек, которая любит кошек.
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А вот ветеринар из Нью-Йорка Дэн Смит отмечает, что животное может страдать от уникальной генетической мутации.
– Существует генетическая мутация, которая встречается, в основном, у некоторых пород коров, и называется “двойной мускулатурой”. Я слышал о редких случаях у таких пород собак, как ротвейлеры и грейхаунды, но никогда – у котов. Этот может быть первым, – рассказал ветеринар.
Фото крепкого кота вызвали много шуток и “фотожаб” в социальных сетях. Мы собрали самые смешные из них:
buff cat: REDUX sound on pic.twitter.com/qQKqDl0wdL
— brad esposito (@braddybb) 31 мая 2018 г.