Подкачанный или жирный? Кот-бодибилдер стал мемом из-за мускулатуры

В сети набирают популярность фото кота из Канады, у которого мускулатура, как у бодибилдера. Пользователи начали создавать различные демотиваторы с пушистиком.

Фото разлетелись по сети после того, как один из пользователей выложил фотографии кота в Twitter.

– Каждый день я думаю об этом буйволиного кота, который встретился мне в прошлом году, – пишет пользователь buff cat.

everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id — buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.

BuzzFeed сообщает, что аккаунт buff cat в Twitter оказался зарегистрированным девушкой из канадского города Квебек, которая любит кошек.

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А вот ветеринар из Нью-Йорка Дэн Смит отмечает, что животное может страдать от уникальной генетической мутации.

– Существует генетическая мутация, которая встречается, в основном, у некоторых пород коров, и называется “двойной мускулатурой”. Я слышал о редких случаях у таких пород собак, как ротвейлеры и грейхаунды, но никогда – у котов. Этот может быть первым, – рассказал ветеринар.

Фото крепкого кота вызвали много шуток и “фотожаб” в социальных сетях. Мы собрали самые смешные из них: