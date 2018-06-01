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Пилот экстренно посадил самолет из-за вонючего пассажира

Самолет летевший из Нидерландов в Испанию, совершил вынужденную посадку в Португалии.

Пассажиры, оказавшиеся поблизости от дурнопахнущего мужчины, начали падать в обморок, у некоторых даже открылась рвота, сообщает Mirror.

Экипаж попытался изолировать вонючего пассажира в туалете самолета, но это не помогло. Поэтому пришлось экстренно идти на посадку в Португалии.

Читайте: В аэропорту Варшавы экстренно приземлился самолет

Мужчину вывели из Boeing 737, а его “жертвам” оказали медпомощь.

Ранее Факты ICTV писали, что стюард ирландской авиакомпании Ryanair Паоло исполнил сексуальный танец в самолете во время полета.

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