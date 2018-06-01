Закончилась бумага. В Венесуэле метро стало бесплатным

В столице Венесуэлы Каракасе метрополитен обслуживает пассажиров бесплатно. Это из-за того, что закончилась бумага, на которой печатались билеты.

Источники в руководстве метро Каракаса бумага для билетов закупалась за рубежом. Однако уже более года правительство не выделяло валюту на эти цели, и запасы бумаги подошли к концу, сообщает Reuters.

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Официально руководство метро назвало другую причину, по которой со станций убрали контролеров, а турникеты на входе открыли. По словам главы компании Сезара Веги, контролеров убрали лишь с нескольких станций в рамках оптимизации работы персонала.

Ранее Факты ICTV писали, что Киевский метрополитен выведет из обращения жетоны и перейдет на безналичный расчет с осени 2018 года.