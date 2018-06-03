PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / В Японии открылся отель, в котором можно арендовать кота/

В Японии открылся отель, в котором можно арендовать кота

В Японии открылся отель, в котором позволяют арендовать к себе в номер кота.

Кіт

В японском поселке Югавара открыли отель с кафе, где можно подружиться с местным котом и арендовать животное в свой номер, сообщает Sora News 24.

В так называемом котокафе можно поиграть с животными за 1800 иен (430 грн.). При желании посетители могут арендовать кота в свой номер за 800 иен (190 грн.) в час.

Одному из постояльцев отеля так понравилась услуга, что он поделился восторженным постом о ней в социальных сетях.

После этого малоизвестный отель столкнулся с большим спросом со стороны туристов и был вынужден поднять цены на свои услуги.

Читайте: Подкачанный или жирный? Кот-бодибилдер стал мемом из-за мускулатуры

К слову, фото черного метиса лабрадора в компании более 30 собак вызвало немалый ажиотаж в сети и стало объектом фотожаб.

Фото: mituyasann

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка