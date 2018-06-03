В Японии открылся отель, в котором можно арендовать кота

В Японии открылся отель, в котором позволяют арендовать к себе в номер кота.

В японском поселке Югавара открыли отель с кафе, где можно подружиться с местным котом и арендовать животное в свой номер, сообщает Sora News 24.

В так называемом котокафе можно поиграть с животными за 1800 иен (430 грн.). При желании посетители могут арендовать кота в свой номер за 800 иен (190 грн.) в час.

Одному из постояльцев отеля так понравилась услуга, что он поделился восторженным постом о ней в социальных сетях.

После этого малоизвестный отель столкнулся с большим спросом со стороны туристов и был вынужден поднять цены на свои услуги.

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К слову, фото черного метиса лабрадора в компании более 30 собак вызвало немалый ажиотаж в сети и стало объектом фотожаб.

Фото: mituyasann