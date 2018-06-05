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Курьез во время интервью: журналист 11 раз перебил Путина и установил рекорд

Австрийский журналист Армин Вольф 11 раз перебил президента России Владимира Путина во время интервью.

В конце концов российский лидер не выдержал. “Дайте мне сказать, в конце концов!” – цитирует его слова журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

При этом он уточнил, что Вольф якобы побил рекорд американской журналистки, ведущей телеканала NBC News Мегин Келли.

Она также перебивала российского президента во время интервью в марте 2018 года.

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К слову, ранее мы сообщали, что Ким Чен Ын хочет встретиться с Путиным.

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