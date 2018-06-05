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Премьер Нидерландов помыл пол в здании парламента

Премьер-министр Нидерландов помыл пол после того, как пролил кофе.

Марк Рютте случайно пролил чашку кофе на входе в парламент.

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Затем забрал швабру в уборщиц и под их аплодисменты сам вытер за собой кофейное пятно.

Ранее Факты ICTV писали, что в столице Венесуэлы Каракасе метрополитен обслуживает пассажиров бесплатно. Это из-за того, что закончилась бумага, на которой печатались билеты.

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