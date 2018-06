Премьер Нидерландов помыл пол в здании парламента

Марк Рютте случайно пролил чашку кофе на входе в парламент.

Затем забрал швабру в уборщиц и под их аплодисменты сам вытер за собой кофейное пятно.

Dutch Prime Minister Mark Rutte dropped his coffee cup today in Parliament, then cleaned up the mess himself under loud cheers of the Parliament’s cleaners. pic.twitter.com/hHhcP24YHQ

— Cees Van Beek (@ceesvanbeek) 4 июня 2018 г.