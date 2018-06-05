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Путин в ярости после общения с журналистом – карикатура

Известный художник Сергей Елкин опубликовал карикатуру, на которой президент России Владимир Путин пытается избавиться от журналиста.

Володимир Путін

Карикатуру Сергей Елкин опубликовал в Facebook.

На картинке Путин и журналист сидят на стульях после интервью.

Журналист благодарит президента РФ за интервью.

– Вот только рычаг заело, который открывает люк под вами, – отвечает Путин.

Читайте: Премьер Нидерландов помыл пол в здании парламента

К слову, австрийский журналист Армин Вольф 11 раз перебил президента России Владимира Путина во время интервью.

Фото: Сергей Елкин

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