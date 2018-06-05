В Пенсильвании школьница Эллисон Клосс пришла на выпускной с картонным изображением Дэнни ДеВито. В ответ на это актер пришел в бар с ее картонной копией.

В Пенсильвании школьница Эллисон Клосс пришла на выпускной с картонным Дэнни ДеВито, поскольку не смогла найти подходящего партнера на выпускной вечер среди одноклассников.

По словам Клосс, она выбирала между ДеВито и телеведущим Биллом Наем, однако фигуру ДеВито было легче достать. На Amazon она стоит всего $100.

Вместе с картонным актером школьница купила тележку, чтобы возить фигуру.







Школьница пришла на выпуск с картонным ДеВито. Реакция актера поразила / 4 фотографии

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Ответ не заставил себя ждать. Режиссер сериала В Филадельфии всегда солнечно Роб Макэлхенни опубликовал фотографию Дэнни ДеВито, сидящего в баре с картонной фигурой выпускницы.

– Эй, Эллисон. Слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Какое совпадение. Он взял картонную Эллисон в Paddyʼs (Бар. – Ред.), – написал Макэлхенни.

Мы также писали о выпускнике, который выставил на продажу школу за $12 тыс.

Фото: robmcelhenney, Allison Closs