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Боже, благослови Америку! Как Трамп забыл слова патриотической песни

Президент США Дональд Трамп забыл слова песни Боже, благослови Америку (с англ. God bless America. – Ред.).

На церемонии Чествуя Америку выступали оркестр морской пехоты и хор армии США.

Трампу удалось пропеть только две строчки из Боже, благослови Америку, других слов он, очевидно, уже не знал.

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Затем глава государства попытался открывать рот под пение хора.

Напомним, в начале года Дональд Трамп запутался в словах во время исполнения гимна США на футбольном матче в Атланте.

Видео: Zach Crutcher.

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