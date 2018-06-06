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Девушка поймала мяч бокалом и стала звездой Twitter

Американская болельщица Габриэла Димарко стала настоящей звездой социальных сетей после того, как словила бокалом с пивом бейсбольный мяч.

Инцидент произошел на игре регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB) Атланта Брейвс – Сан-Диего Падрес.

После одной из неудачных подач снаряд полетел по невероятной траектории и попал четко в стакан девушки.

Под бурные овации стадиона девушка выпила все пиво, а на следующей день ролик с инцидентом стал хитом в Twitter.

Читайте: Думала – одна в вагоне: девушка прославилась в Twitter из-за конфуза

К слову, шведка переименовала сына после курьеза в тату-салоне.

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