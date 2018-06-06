В Перми около торгового центра заметили девушку, которая ехала на велосипеде абсолютно голая. На ней был один дождевик.

Очевидцы случившегося предположили, что прохожая проиграла спор или стала жертвой одной из религиозных сект, сообщает URA.RU. Другие предположили, что это последствия тренингов личностного роста, другие усомнились в душевном здоровье девушки.

– Это флешмоб против поднятия цен на бензин. Пересаживаемся на велосипед, с такими ценами кроме полиэтилена и одеть на себя нечего, — говорят люди.

Также в социальной сети обратили внимание, что это не первый подобный случай за последнее время.



Голая велосипедистка в прозрачном дождевике прокатилась по улицам (18+) / 2 фотографии

Читайте: Курьез во время интервью: журналист 11 раз перебил Путина и установил рекорд

К слову, ранее в Ростове-на-Дону беременная женщина разгуливала по городу без одежды. При этом она курила сигарету.