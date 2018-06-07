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Путин-бинго! Новая игра в сети затмила прямую линию президента РФ

Прямая линия Владимира Путина в 2018 году полна драматизма и театральности. Соцсети пытаются отгадать темы, о которых вспомнит президент РФ.

Володимир Путін

Президент РФ Владимир Путин ведет традиционную Прямую линию, в которой теперь принимают участие также главы регионов.

Несмотря на новый формат, соцсетям скучно. Они считают, что прямая линия в этом году особо ничем не отличается от предыдущих.

Прямая линия полна “драматизма” и театральности. На экранах – обращения россиян и немало показушности.

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Путин-бинго! Новая игра в сети затмила прямую линию президента РФ / 2 фотографии

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Кроме того, в сети распространяется картинка Путин-бинго. Согласно правилам игры, от президента РФ ожидается произнести определенные фразы и слова.

Среди популярных в этом году – Крым и Крымский мост, свободный интернет, малазийский боинг, Украина, Донбасс, а также санкции.

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Путин-бинго! Новая игра в сети затмила прямую линию президента РФ / 13 фотографий

Ранее в сети появилась карикатура с Путиным, на которой президент РФ пытается избавиться от журналиста.

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