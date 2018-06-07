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Вместо батута: хаски играется с огромной свиньей

В интернете стремительно набирает популярность видео, на котором хаски пытается расшевелить огромную свинью.

Видео на платформе Reddit опубликовал пользователь с ником lislejoyeuse.

Ролик, на котором маленький щенок хаски пытается разбудить своего друга, за короткое время стал вирусным.

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Видео уже собрало более 10 тыс. просмотров.

puppy and his friend don’t exactly have matching energy levels from r/AnimalsBeingJerks

Ранее Факты ICTV писали, что в Японии открылся отель, в котором позволяют арендовать к себе в номер кота.

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