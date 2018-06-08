PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / ЧМ по футболу в России - Путин "представил" секретную разработку/

ЧМ по футболу в России – Путин “представил” секретную разработку

Известный художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру, на которой президент РФ Владимир Путин представляет новую разработку к чемпионату мира по футболу.

Карикатуру Сергей Елкин опубликовал в Facebook.

На картинке Путин стоит и хвастается новой “атомной” разработкой.

– Наши секретные ученые создали атомный футбольный мяч, с непредсказуемой траекторией, – говорит президент РФ.

Читайте: Путин-бинго! Новая игра в сети затмила прямую линию президента РФ

К слову, известный художник Сергей Елкин опубликовал карикатуру, на которой президент России Владимир Путин пытается избавиться от журналиста.

Фото: Сергей Елкин

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка