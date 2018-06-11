Курьез в самолете: пассажир взорвал секс-куклу прямо в салоне

В аэропорту Тулузы французская полиция задержала человека, который взорвал секс-куклу в самолете.

Из-за этого происшествия лайнер был вынужден сделать незапланированную посадку во Франции, передает The Sun.

Самолет направлялся из Белфаста на Ибицу.

Представители перевозчика назвали позорным и прискорбным поведение пассажира. Как оказалось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, причем пил прямо в салоне самолета, что категорически запрещено.

В авиакомпании заявили, что мужчина летел вместе с друзьями. Отмечается, что пассажир отказывался исполнять требования членов экипажа.

– Мы ни при каких обстоятельствах не допустим такого позорного поведения на борту нашего самолета, — подчеркнули представители перевозчика.

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К слову, в Каталонии создали секс-куклы с интеллектом, которые видят когда возле них кто-то рядом, реагируют на прикосновения, слова и интонацию.