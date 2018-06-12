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Наконец-то вылез из бункера – карикатура на встречу Трампа и Ким Чен Ына

Известный карикатурист Сергей Елкин нарисовал картинку, на которой лидер КНДР Ким Чен Ын встречается с президентом США Дональдом Трампом.

Карикатуру Сергей Елкин опубликовал в Facebook.

На картинке видно, как Ким Чен Ын вылезает из ядерного бункера.

Возле него стоит президент США Дональд Трамп который пытается пожать руку лидера КНДР.

Читайте: Не поделили лимузин: курьез на встрече Трампа и Ким Чен Ына

К слову, пользователи сети заподозрили, что премьер Канады Джастин Трюдо носит фальшивые брови.

Фото: Сергей Елкин

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