PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Пот ослабил клей: "сползшие" брови Трюдо стали мемом/

Пот ослабил клей: “сползшие” брови Трюдо стали мемом

Пользователи сети заподозрили, что премьер Канады Джастин Трюдо носит фальшивые брови.

трюдо

Видео с пресс-конференции Трюдо вызвало бурные обсуждения в сети.

Некоторым показалось, что в ролике у канадского лидера сползает левая бровь.

В Twitter уже появилось немало шуток на эту тему.

ЧитайтеМолодые лидеры – новые правила. Как Курц, Макрон и Трюдо ломают стереотипы

Также в соцсети появился аккаунт, посвященный бровям премьера.

– Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но Трамп его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте, — сообщили “брови Трюдо”.

В то же время, некоторые пользователи заметили, что “сползшая” бровь – оптическая иллюзия.

К слову, на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке канадский премьер пришел в носках с изображением героя Звездных войн Чубакки.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка