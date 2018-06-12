Пот ослабил клей: “сползшие” брови Трюдо стали мемом

Пользователи сети заподозрили, что премьер Канады Джастин Трюдо носит фальшивые брови.

Видео с пресс-конференции Трюдо вызвало бурные обсуждения в сети.

Некоторым показалось, что в ролике у канадского лидера сползает левая бровь.

В Twitter уже появилось немало шуток на эту тему.

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Также в соцсети появился аккаунт, посвященный бровям премьера.

– Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но Трамп его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте, — сообщили “брови Трюдо”.

В то же время, некоторые пользователи заметили, что “сползшая” бровь – оптическая иллюзия.

К слову, на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке канадский премьер пришел в носках с изображением героя Звездных войн Чубакки.