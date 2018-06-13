На дорожных ямах начали зарабатывать. Пиццерия в США придумала как

Американская Domino’s Pizza нашла способ рекламировать себя полезно — они залатывают дыры на дорогах, встраивая в заплатки свой логотип.
По словам Domino’s Pizza, они латают асфальт за свои деньги, потому что выбоины на дороге могут нанести “необратимый урон вашей пицце”.
Они даже положили GoPro внутрь коробки для пиццы, чтобы показать, насколько опасными могут быть большие ямы для пиццы пепперони с дополнительным сыром.
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Напомним, рекламщики назвали два основных тренда рекламы в 2018 году.
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