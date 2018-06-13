В штате Миннесота (США) енот, который начал карабкаться по одному из самых высоких зданий в городе Сент-Пол, стал звездой.

В сети пользователи начали активно делиться фотографиями енота, который решил забраться на одно из самых высоких зданий города Сент-Пол (американский штат Миннесота), сообщает TJournal.

После того, как о животном рассказала местная радиостанция MPR News у истории в Twitter появился тег #MPRraccoon. Работники башни делились в сети фотографиями енота и рассказывали о его прогрессе.

Один из первых снимков был сделан на 13 этаже, где животное карабкалось по стене. На 21 этаже енот решил сделать перерыв и лег на подоконнике, чтобы отдохнуть.

После этого он залез на 23 этаж, и начал спускаться, останавливаясь для отдыха. Однако через какое-то время очевидцы сообщили, что енот все же добрался до крыши.





Енот несколько дней лез по стене небоскреба до 28 этажа и стал звездой / 3 фотографии

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К слову, в Мичигане (США) бежавшая по крыше енотиха с малышами провалила потолок и не на шутку напугали хозяев дома, которые прибежали на грохот.

Фото: Twitter