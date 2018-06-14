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Девушка застряла головой в выхлопной трубе пикапа

Посетительница американского музыкального фестиваля Winstock застряла головой в выхлопной трубе грузовика.

Видео с вызволением пленницы стало вирусным, а сама она потом рассказала, что было весело, пишет Kare11.

Это произошло в Миннесоте на фестивале кантри-музыки.

Видео с попыткой вытащить пленницу из машины посмотрели уже больше двух с половиной миллионов человек.

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В департаменте шерифа округа МакЛеод подтвердили, что девушка была пьяна. Освободить ее было непростой задачей, для которой пришлось вызывать бригаду пожарных.

С героиней ролика, которую зовут Кэйтлин, смогли пообщаться журналисты издания Leader. Она рассказала, что просто веселилась с друзьями, когда увидела эту выхлопную трубу. Тут девушка решила, что ее голова пролезет.

Девятнадцатилетняя Кэйтлин провела в трубе почти 45 минут.

Напомним, мужчина полез в туалет за телефоном и застрял.

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