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Володя, классный лифчик: мемы на открытие ЧМ-2018 по футболу

Открытие ЧМ-2018 по футболу уже собирает мемы.

ЧМ по футболу 2018 уже набирает популярность в сети. Однако с негативным оттенком. Пользователи уже активно шутят над церемонией открытия мундиаля.

Больше всего открытие ЧМ по футболу запомнилось “острой на язык” сети нецензурным жестом на камеру Робби Уильямса во время выступления, а также речью президента РФ Владимира Путина, который, прогнозируемо, восхваляла его “любовь” к футболу.

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Володя, классный лифчик: мемы на открытие ЧМ-2018 по футболу / 11 фотографий

Читайте: Футболисты сборной Англии отказались есть каравай, подаренный в РФ

Напомним, знаменитый двойник Лионеля Месси из Ирана запутал российских полицейских.

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