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Ходули не докрутили? Путин оконфузился на фото с Моуринью

В сети появилось фото Владимира Путина с португальским футболистом Жозе Моуринью, которое в очередной раз поставило под сомнение рост президента РФ.

Путін та Моурінью

На фото с португальским футболистом Жозе Моуринью, рост которого 174 см, президент РФ Владимир Путин внезапно оказался значительно ниже.

Еще недавно Путин был на одном уровне со 170 см президента Франции Эммануэля Макрона.

– Путин с Моуринью: вот вечно клоны налажают с регулировкой ходуль! То перекрутят в один рост со 179 сантиметрами Макрона, то недокрутят на пол-ладони до 174 см Моуринью, – написал политолог Алексей Голобуцкий.

Фото: Олексій Голобуцький

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Отметим, что в официальных источниках данные о росте Путина различаются: кто приписывает Путину 170 см роста, тогда как другие – 167 см и даже 162 см.

Рост Жозе Моуринью – 174 см, Эммануэля Макрона – 179 см.

К слову, это не первый конфуз Путина из-за роста. Ранее в сети обсуждали фото президента РФ на Пасху.

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