Заходи первой! Конфуз Меган Маркл на официальном мероприятии с Елизаветой II

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые без мужа сопроводила на официальное мероприятие королеву Елизавету II. Не обошлось без конфуза.

В четверг Меган Маркл впервые без мужа принца Гарри сопроводила на официальное мероприятие королеву Елизавету II.

То ли от волнения, то ли от усталости Меган замедлила у авто.

Когда герцогиня и королева подошли к машине, Елизавета II остановилась, чтобы пропустить жену внука вперед.

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В свою очередь Меган пыталась пропустить ее первой, забыв определенные королевские правила.

– Заходи первой. Или выбирай сама, – сказала Елизавета II Меган.

Ранее Меган Маркл нарушила правила этикета королевской семьи и пришла на парад в платье с открытыми плечами.

Фото: Кадр из видео