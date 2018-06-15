Заходи первой! Конфуз Меган Маркл на официальном мероприятии с Елизаветой II

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые без мужа сопроводила на официальное мероприятие королеву Елизавету II. Не обошлось без конфуза.
В четверг Меган Маркл впервые без мужа принца Гарри сопроводила на официальное мероприятие королеву Елизавету II.
То ли от волнения, то ли от усталости Меган замедлила у авто.
Когда герцогиня и королева подошли к машине, Елизавета II остановилась, чтобы пропустить жену внука вперед.
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В свою очередь Меган пыталась пропустить ее первой, забыв определенные королевские правила.
– Заходи первой. Или выбирай сама, – сказала Елизавета II Меган.
Ранее Меган Маркл нарушила правила этикета королевской семьи и пришла на парад в платье с открытыми плечами.
Фото: Кадр из видео
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