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На одесском пляже щенок хаски ворует тапки отдыхающих

На одном из пляжей Одессы двухмесячный щенок хаский украл тапок отдыхающего.

Забавное видео опубликовано на YouTube-канале Kiss Tsunami.

Хозяйка животного пыталась забрать “добычу” у маленького воришки, однако питомец постоянно от нее убегал.

– 2-х месячный щенок хаски стащил тапок и не хочет с ним расставаться, – подписали под видео.

Читайте: Кот, который наблюдает за вами – новая удивительная оптическая иллюзия

К слову, ранее мы публиковали 10 фото, которые заставят вас смеяться.

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