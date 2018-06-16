PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Не более 5 секунд - Netflix запретил сотрудникам смотреть друг на друга/

Не более 5 секунд – Netflix запретил сотрудникам смотреть друг на друга

Компания Netflix ввела правило, из-за которого сотрудники не могут смотреть друг на друга больше 5 секунд.

Netflix

Компания Netflix приняла новые правила поведения для сотрудников, которые запрещают им смотреть друг на друга дольше 5 секунд, сообщает The Sun.

Кроме того, сотрудникам запрещают долго обниматься или прикасаться друг к другу, флиртовать, приглашать коллег на свидание, если им отказали.

Также нельзя просить номер телефона у коллег, если они не хотят его передавать.

Новые правила ввели из-за скандала с продюсером Харви Вайнштейном и движения MeToo.

Читайте: Енот несколько дней лез по стене небоскреба до 28 этажа и стал звездой

Первыми выполнять новые правила должны начать сотрудники съемочной группы сериала Черное зеркало.

К слову, американская Domino’s Pizza нашла способ рекламировать себя полезно — они залатывают дыры на дорогах, встраивая в заплатки свой логотип.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка