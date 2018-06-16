Не более 5 секунд – Netflix запретил сотрудникам смотреть друг на друга

Компания Netflix ввела правило, из-за которого сотрудники не могут смотреть друг на друга больше 5 секунд.

Компания Netflix приняла новые правила поведения для сотрудников, которые запрещают им смотреть друг на друга дольше 5 секунд, сообщает The Sun.

Кроме того, сотрудникам запрещают долго обниматься или прикасаться друг к другу, флиртовать, приглашать коллег на свидание, если им отказали.

Также нельзя просить номер телефона у коллег, если они не хотят его передавать.

Новые правила ввели из-за скандала с продюсером Харви Вайнштейном и движения MeToo.

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Первыми выполнять новые правила должны начать сотрудники съемочной группы сериала Черное зеркало.

К слову, американская Domino’s Pizza нашла способ рекламировать себя полезно — они залатывают дыры на дорогах, встраивая в заплатки свой логотип.