Болельщики ЧМ-2018, которые приехали в Екатеринбург, пожаловались на гостиницу Большой Урал. Причиной стало абсолютное несоответствие фотографиям на Booking.com.

Так, фанаты из Уругвая Херман и Маурисио приехали посмотреть один из матчей Чемпиона мира по футболу в России, пишет сайт 66.

Парни заказали еще за неделю на Booking.com отель в Екатеринбурге, однако номера, которые были показаны на фото, полностью отличаются от того, что ждало фанатов на месте.

За двое суток в номере для четырех человек уругвайцы заплатили 20 тысяч рублей (8 396 грн. – Ред.) — 2,5 тысячи рублей (1 050 грн. – Ред.) в сутки за человека.

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– Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственный плюс гостиницы — местоположение, хоть в этом нам повезло, – говорит Маурисио.



Не отель, а машина времени! Фанатов ЧМ-2018 обманули в Екатеринбурге / 2 фотографии

Напомним, в Японии открылся отель, в котором можно арендовать кота.