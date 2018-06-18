В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области лось разгуливал среди людей.

Об этом на странице Вышгорода в Facebook сообщила свидетель интересного происшествия Юлия Прокуда.

По ее словам, мужчины, которые встретили животное, обошлись с ним грамотно – вызвали ветеринара, а затем отвезли обратно в лес.

На опубликованных фотографиях видно, как лося поят водой, а другие люди с интересом наблюдают за процессом.



Под Киевом лось разгуливал среди людей / 2 фотографии

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К слову, на одесском пляже щенок хаски ворует тапки отдыхающих. Этот процесс сняли на видео.