PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Под Киевом лось разгуливал среди людей/

Под Киевом лось разгуливал среди людей

В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области лось разгуливал среди людей.

Об этом на странице Вышгорода в Facebook сообщила свидетель интересного происшествия Юлия Прокуда.

По ее словам, мужчины, которые встретили животное, обошлись с ним грамотно – вызвали ветеринара, а затем отвезли обратно в лес.

На опубликованных фотографиях видно, как лося поят водой, а другие люди с интересом наблюдают за процессом.

image image
Под Киевом лось разгуливал среди людей / 2 фотографии

Читайте: Енот несколько дней лез по стене небоскреба до 28 этажа и стал звездой

К слову, на одесском пляже щенок хаски ворует тапки отдыхающих. Этот процесс сняли на видео.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Киеве водитель автобуса с детьми умер во время движения
Неизвестные открыли стрельбу возле детской площадки в Киеве
В Киеве водитель решил съехать по лестнице и застрял
Ударил ножом и убежал – В Киеве иностранец напал на соседа
На Киевщине перекрыли объездную дорогу
В Киеве из гранатомета обстреляли ритуальное бюро
Пьяное кунг-фу: двое мужчин крушили припаркованные авто и напали на полицейских
Пролетел 10 этажей! В Киеве оборвался лифт с человеком внутри
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка