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Робби Уильямс обьяснил, кому показал палец на открытии ЧМ

Исполнитель отметил, что пытался объяснить, сколько времени осталось, и не рассчитывал, что его жест расценят как неприличный.

Робби Уильямс, который показал неприличный жест на открытии ЧМ-2018 в России, объяснил, что просто сигнализировал: осталась только одна минута до начала игры.

— Я был под большим давлением, потому что осталась одна минута, и я не знал, смогу ли я сделать это через полминуты, поэтому я просто показал, что одна минута, — приводит слова исполнителя портал Joe.

Читайте: Не отель, а машина времени! Фанатов ЧМ-2018 обманули в Екатеринбурге

К слову, Факты ICTV собрали мемы на открытие ЧМ-2018 по футболу.

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