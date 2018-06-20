В метро Киева заметили мужчину с живой лисой

В киевском метро в одном из вагонов заметили мужчину, который держал на руках лису.
Об этом на своей странице в Facebook написал Максим Тринеев.
На животное была надета шлея с поводком.
– Что только не встретишь в метро, на самом деле, страшно очень, – предположил автор фото Максим Тринеев.
Также он добавил, что “хвост длиной в тело и почти лысый, линяет, наверное”.
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К слову, это не первый случай в метро Киева. Ранее там заметили мужчину с живым енотом на голове.
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