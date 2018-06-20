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В Индии мыши обгрызли в банкомате купюры на миллион

В Индии мыши залезли в банкомат и обгрызли купюры на сумму в 1 миллион 238 тысяч рупий.

Миші

Инцидент произошел в индийском городе Тинсукия. Банкомат принадлежал Государственному банку Индии, пишет India Today.

После нескольких недель неполадок с банкоматом сотрудники банка прибыли на место, чтобы выяснить причины.

Оказалось, что большая часть денег была уничтожена мышами.

Читайте: Под Киевом лось разгуливал среди людей

В целом в банкомате находилось 2 млн 948 тыс. рупий. Однако от большинства купюр остались лишь обрывки.

Ранее в Индии крысы уничтожили несколько тысяч литров алкоголя, который хранился в полицейском участке.

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