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Перепутал с норой – в Австралии в стиральной машине нашли вомбата

В Австралии вомбат перепутал стиральную машинку с норой и решил забраться в нее.

Вомбат у пральній машині

В Австралии вомбат по кличке Хейзель решил, что стиральная машинка хорошо сойдет за нору и забрался в нее. Видео с животным выложили в Youtube.

Вомбат пытался притоптать вещи, чтобы поместиться в стиральной машинке, но случайно повернул барабан и оказался под грудой белья.

Женщина помогла животному вылезти из машинки, после чего он быстро убежал.

Читайте: В метро Киева заметили мужчину с живой лисой

К слову, в Индии мыши залезли в банкомат и обгрызли купюры на сумму в 1 миллион 238 тысяч рупий.

Видео: Sleepy Burrows Wombat Sanctuary

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