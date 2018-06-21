Перепутал с норой – в Австралии в стиральной машине нашли вомбата

В Австралии вомбат перепутал стиральную машинку с норой и решил забраться в нее.
В Австралии вомбат по кличке Хейзель решил, что стиральная машинка хорошо сойдет за нору и забрался в нее. Видео с животным выложили в Youtube.
Вомбат пытался притоптать вещи, чтобы поместиться в стиральной машинке, но случайно повернул барабан и оказался под грудой белья.
Женщина помогла животному вылезти из машинки, после чего он быстро убежал.
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К слову, в Индии мыши залезли в банкомат и обгрызли купюры на сумму в 1 миллион 238 тысяч рупий.
Видео: Sleepy Burrows Wombat Sanctuary
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