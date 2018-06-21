В Киеве на параде выпускников произошел курьез с голубями

В Киеве во время торжественной церемонии выпуска курсантов из Национальной академии внутренних дел произошел курьез с голубями.

– Выпускной “полицейской академии”. Обратите внимание на голубей мира, – подписали журналисты Укринформ под видео в Twitter.

Пока курсанты маршировали, две птицы ходили под ногами, как ни в чем не бывало. При этом, один голубь все же в последствии улетел, зато второго не испугали шум и топот. Он крутился возле девушек, пока его не забрали с площадки.

Из академии выпустилось почти 700 бакалавров, которые будут нести службу в подразделениях Национальной полиции. 20 выпускников, большинство из которых – девушки, получили дипломы с отличием.

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К слову, ранее произошел смешной случай с голубем, который нашел $20.

ФОТО, ВИДЕО: Укринформ