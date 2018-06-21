PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Вышел на 3 минуты раньше! Японца оштрафовали за уход на обед/

Вышел на 3 минуты раньше! Японца оштрафовали за уход на обед

Японский госслужащий получил штраф и выговор за то, что отлучился на обеденный перерыв на три минуты раньше положенного срока.

Об этом сообщает The Guardian.

Данное нарушение он совершил 26 раз в течение семи месяцев.

Чтобы наказать провинившегося 64-летнего сотрудника водопроводного бюро, руководители созвали телеконференцию, на которой охарактеризовали поведение служащего как “глубоко прискорбное” и поклонились в знак прощения.

В бюро заявили, что работник, таким образом, нарушил внутренние правила, требующие от служащих “концентрироваться на работе”.

Инцидент произошел спустя месяц после принятия Японией закона, ограничивающего сверхурочные работы 100 часами. Закон направлен на сокращение случаев кароси  в Японии (смерти от переработок).

В 2016 году японское правительство заявляло, что в стране каждому пятому работнику угрожает “кароси”.

Читайте: Штрафы незаконны! Что грозит за опоздание на работу и как стать пунктуальным (ИНФОГРАФИКА)

К слову, ранее в Японии начальник объявил выговор и заставил сотрудницу извиниться за то, что она забеременела раньше положенной очереди.

ФОТО: Рixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Землетрус в Японії
Мощное землетрясение в Японии: есть жертвы, более 200 пострадавших
Столб пепла в 5 км: в Японии начался вулканический апокалипсис
G7 создаст группу быстрого реагирования на действия РФ
Кіт
В Японии открылся отель, в котором можно арендовать кота
Впервые за 125 лет! Coca-Cola выпустила алкогольный напиток
Неожиданно: японцы показали Nissan Leaf 2018 кабриолет
Літак
В Японии Boeing со 137 пассажирами загорелся при злете
Пенсіонерка Бабуся
Парень тайно жил в доме пенсионерки. Нашли через полгода
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка