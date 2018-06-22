Пользователи сети начали флешмоб с животными на работе.
В сети начался флешмоб Возьми пса на работу и пользователи активно публикуют фотографии своих собак на работе, сообщает BBC Украина.
Хэштег #TakeYourDogToWorkDay использовали более 10 тыс. раз.
День, в который владельцы берут своих собак на работу основала в 1999 году организация Pet Sitters International. Цель этого дня – чтобы люди брали собак из приютов.
С собакой на роботу – новый флешмоб в сети / 4 фотографии
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К слову, на одном из пляжей Одессы двухмесячный щенок хаски украл тапок отдыхающего.
Фото: mombasa_sucasa, poppy.reads, benfogle, buddythegsduk, balu_the_frenchbulldog
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