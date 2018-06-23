Помогите это развидеть! Топ-20 фото модников из метро

Одним рухом елегантні брюки перетворюються на шорти.

Коли дружина випрала джинси при високій температурі.

Аби ноги не замерзли, все ж таки літо.

Набирав картоплю у супермаркеті та забув зняти рукавичку.

Новий стиль сідіння у транспорті.

Захисників повинні знати в обличчя.

Де ж подівся ніс кота?

Коли боїшся забути власне ім'я. Хм, цікаво, як він буде його читати.

Нічні метелики летять додому після зміни.

Напевно, у молодості бабуся була хіпі.

Поспішала та забула одягнутися.

Практичні сережки: закінчився чай - бери та використовуй.

Дівчата у піжамах зараз модно.

Леопардове манто додасть вам витонченості і граціозності.

Стильні самки у лосинах вийшли на полювання.

Дуже стильна бабуля.

Хто хижачку загубив?

Коли дуже поспішав і забув переодягтися.

Мері Поппінс спустилася у метро.

Як вам такий стиль?