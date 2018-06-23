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Помогите это развидеть! Топ-20 фото модников из метро

Кого только не встретишь в метро Киева. Тут вам и девушка в прозрачных штанах и бабушка, разодетая в костюм из конопли, и даже персонажи в пижаме. Факты ICTV собрали веселую подборку модников подземки столицы.

Что уж тут сказать наши люди умеют выделиться из толпы и не важно как – посредством несуразных брюк или полностью прозрачного платья. Приковывать к себе внимание – это наш конек!

Всем людям со стилем посвящается!

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Помогите это развидеть! Топ-20 фото модников из метро / 20 фотографий

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К слову, ранее Факты ICTV собрали топ-10 вещей, которые не стоит одевать в офис летом.

ФОТО: Типичный Киев; fashion_kiev_metro; @Vampoom

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