Кого только не встретишь в метро Киева. Тут вам и девушка в прозрачных штанах и бабушка, разодетая в костюм из конопли, и даже персонажи в пижаме. Факты ICTV собрали веселую подборку модников подземки столицы.
Что уж тут сказать наши люди умеют выделиться из толпы и не важно как – посредством несуразных брюк или полностью прозрачного платья. Приковывать к себе внимание – это наш конек!
Всем людям со стилем посвящается!
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Одним рухом елегантні брюки перетворюються на шорти.
Коли дружина випрала джинси при високій температурі.
Аби ноги не замерзли, все ж таки літо.
Набирав картоплю у супермаркеті та забув зняти рукавичку.
Новий стиль сідіння у транспорті.
Захисників повинні знати в обличчя.
Де ж подівся ніс кота?
Коли боїшся забути власне ім'я. Хм, цікаво, як він буде його читати.
Нічні метелики летять додому після зміни.
Напевно, у молодості бабуся була хіпі.
Поспішала та забула одягнутися.
Практичні сережки: закінчився чай - бери та використовуй.
Дівчата у піжамах зараз модно.
Леопардове манто додасть вам витонченості і граціозності.
Стильні самки у лосинах вийшли на полювання.
Дуже стильна бабуля.
Хто хижачку загубив?
Коли дуже поспішав і забув переодягтися.
Мері Поппінс спустилася у метро.
Як вам такий стиль?
Помогите это развидеть! Топ-20 фото модников из метро / 20 фотографий
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К слову, ранее Факты ICTV собрали топ-10 вещей, которые не стоит одевать в офис летом.
ФОТО: Типичный Киев; fashion_kiev_metro; @Vampoom