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Хорватские фанаты снялись в яме в России и стали мемом

Хорватские фанаты нарвались на шутки после того, как сфотографировались в дорожной яме в России.

Хорватские футбольные болельщики стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме в Нижнем Новгороде (Россия).

Пользователи сети с юмором “посадили” ребят в разные ямы в России и не только…

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Хорватские фанаты снялись в яме в России и стали мемом / 8 фотографий

Читайте: Робби Уильямс обьяснил, кому показал палец на открытии ЧМ

К слову, Факты ICTV собрали мемы на открытие ЧМ-2018 по футболу.

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