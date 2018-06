Лег возле ворот – на матч чемпионата Австралии по футболу забежал кенгуру

В Австралии во время футбольного матча между Belconnen United Blue Devils и Canberra кенгуру перепрыгнул метровое ограждение и лег возле ворот, сообщает NDTV.

Это произошло после первого тайма матча, когда команды ушли в раздевалку.

Работники стадиона кинули животному мяч, а потом прогнали с поля. Позже кенгуру вернулся на стадион уже во время матча.

A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1 .

@BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B

— CapitalFootball (@CapitalFootball) 24 июня 2018 г.