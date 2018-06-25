Лег возле ворот – на матч чемпионата Австралии по футболу забежал кенгуру

В Австралии во время футбольного матча кенгуру выбежал на футбольное поле.

В Австралии во время футбольного матча между Belconnen United Blue Devils и Canberra кенгуру перепрыгнул метровое ограждение и лег возле ворот, сообщает NDTV.

Это произошло после первого тайма матча, когда команды ушли в раздевалку.

Работники стадиона кинули животному мяч, а потом прогнали с поля. Позже кенгуру вернулся на стадион уже во время матча.

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К слову, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области лось разгуливал среди людей.

Видео: CapitalFootball

Фото: CapitalFootball (Скриншот)