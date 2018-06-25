Лег возле ворот – на матч чемпионата Австралии по футболу забежал кенгуру

В Австралии во время футбольного матча кенгуру выбежал на футбольное поле.
В Австралии во время футбольного матча между Belconnen United Blue Devils и Canberra кенгуру перепрыгнул метровое ограждение и лег возле ворот, сообщает NDTV.
Это произошло после первого тайма матча, когда команды ушли в раздевалку.
Работники стадиона кинули животному мяч, а потом прогнали с поля. Позже кенгуру вернулся на стадион уже во время матча.
A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1 .
@BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B
— CapitalFootball (@CapitalFootball) 24 июня 2018 г.
Читайте: С собакой на роботу – новый флешмоб в сети
К слову, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области лось разгуливал среди людей.
Видео: CapitalFootball
Фото: CapitalFootball (Скриншот)