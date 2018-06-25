PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Лег возле ворот - на матч чемпионата Австралии по футболу забежал кенгуру/

Лег возле ворот – на матч чемпионата Австралии по футболу забежал кенгуру

В Австралии во время футбольного матча кенгуру выбежал на футбольное поле.

Кенгуру

В Австралии во время футбольного матча между Belconnen United Blue Devils и Canberra кенгуру перепрыгнул метровое ограждение и лег возле ворот, сообщает NDTV.

Это произошло после первого тайма матча, когда команды ушли в раздевалку.

Работники стадиона кинули животному мяч, а потом прогнали с поля. Позже кенгуру вернулся на стадион уже во время матча.

 

Читайте: С собакой на роботу – новый флешмоб в сети

К слову, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области лось разгуливал среди людей.

Видео: CapitalFootball

Фото: CapitalFootball (Скриншот)

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

искусственное оплодотворение
Суд разрешил девушке забеременеть от умершего партнера
В Сиднее начался фестиваль света, музыки и идей – невероятные фото
Кайли Миноуг – 50! Интересные факты и самые сексуальные образы (ГОЛОСОВАНИЕ)
Кенгуру вибіг на поле під час гри
Кенгуру выбежал на поле для регби и едва не сорвал игру
мн17
РФ причастна к крушению МН17: заявление Нидерландов и Австралии
Самое страшное убийство 20-летия: расстреляны 4 детей и 3 взрослых
Она меня вымотала! Австралиец два часа боролся с акулой и победил
Лес, полный крокодилов: мужчина провел ночь среди “монстров” и выжил
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка