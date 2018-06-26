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Мафиози и супермен: недовольный пес стал мемом

Забавный пес, который не любит купаться, стал героем мемов в сети.

На форуме Reddit опубликовали фотографию пса, который очень недоволен тем, что его засунули в ванну.

Форумчане растянули этот снимок на фотожабы и сделали пса “Черчиллем”, мафиози и даже суперменом.

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Мафиози и супермен: недовольный пес стал мемом / 9 фотографий

Читайте: С собакой на роботу – новый флешмоб в сети

Напомним, в США на конкурсе выбрали самую уродливую собаку в мире.

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