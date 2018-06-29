Это же смешно – Шварценеггер поиздевался над стратегией Трампа

Известный актер Арнольд Шварценеггер выступил против стратегии президента США Дональда Трампа по спасению угольной отрасли.

Известный актер Арнольд Шварценеггер раскритиковал стратегию президента США Дональда Трампа, которая направлена на спасение угольной промышленности, сообщает Голос Америки.

– Президент Трамп, я знаю, вы на самом деле хотите быть героем фильма жанра экшн, верно? Поэтому слушайте Терминатора! Возвращаться назад во времени нужно только для защиты будущих поколений. Однако, ваша администрация пытается вернуться во времени, чтобы спасти угольную отрасль, которая является угрозой для будущих поколений, – говорит актер.

Попытки Трампа спасти угольную отрасль он приравнял к спасению других устаревших вещей.

– Глупо и даже смехотворно возвращать устаревшие технологии. Что вы захотите вернуть потом? Дискеты? Факсы? Пейджеры?, – добавил Шварценеггер.

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К слову, президент Франции Эммануэль Макрон и известный актер Арнольд Шварценеггер потролили президента США Дональда Трампа за его отношение к Парижскому климатическому соглашению.