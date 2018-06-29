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В РФ выпускникам выдали грамоты с флагом и гербом Украины

В российском Серове выпускникам школы № 22 выдали грамоты об окончании учебы с гербом и флагом Украины.

Грамота з прапором України

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 22 в Серове Свердловской области, пишет Znak.

В школе уточнили, что такие грамоты получили только выпускники 11-А класса. Ошибку допустила их классный руководитель при подготовке к вручению почетных грамот.

– Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из интернета.

Никто не обратил внимания – ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины, – рассказали в школе.

Фото: Читачі Znak.com

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Сейчас выпускники приносят грамоты обратно, их заменяют на новые, уже российского образца.

К слову, такой случай уже не первый. Ранее школьников Уссурийска наградили грамотами с украинской символикой.

Фото: Znak.com

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