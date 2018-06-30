У мужчины взорвалась камера в обуви для съемок под юбками

Житель штата Висконсин (США) получил ожоги после того, как в его обуви взорвалась видеокамера, которой он планировал сделать фото и видео, заглядывая женщинам под юбки.

Об этом пишет ВВС.

32-летний мужчина сам сдался властям. Ему не предъявили никаких обвинений, потому что он еще не успел сделать фото и видеозаписи.

Оказалось, что взорвалась батарейка видеокамеры, вмонтированной в обуви.

Руководитель полиции города Мэдисон Майк Коваль написал про этот необычный инцидент в своем блоге.

– После взрыва он получил медицинскую помощь, ведь у него были ожоги. Затем он признался в том, что произошло, своему священнику, – сказал полицейский Дэвид Дексхаймер газете Wisconsin State Journal.

Затем мужчина сдался полиции, заявив, что совершил преступление сексуального характера.

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В своем блоге Майк Коваль пишет, что ему дали несколько советов о том, как вести себя, и отпустили.

Расследование дела продолжается.

В 2015 году в Висконсине приняли закон, который считает фотографирование под юбкой без разрешения тяжким преступлением. Нарушителю этого закона грозит до 3,5 лет лишения свободы и штраф в размере $10 тыс.

Ранее в Тюмени задержали местного жителя, который установил скрытую камеру в общем душе многоквартирного дома.

Фото: inform-ua.info.