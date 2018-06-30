В России потеряли вещи и документы футболистов Уругвая

5 чемоданов команды Уругвая не долетели вместе с футболистами из Нижнего Новгорода в Сочи.

Багаж футболистов сборной Уругвая не доставили в Сочи, где состоялся их матч с португальцами в рамках 1/8 финала ЧМ-2018, сообщает в субботу, 30 июня, Интерфакс со ссылкой на источник в сочинском аэропорту

По словам собеседника агентства, полицейские Сочи выяснили, что часть багажа сборной Уругвая не загрузили в самолет, забыв в камерах хранения.

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По информации Telegram-канала Mash, в чемоданах находились личные вещи и документы футболистов. Багаж уже доставили в Сочи, сообщает Mash.

Отметим, что сборная Уругвая благодаря дублю Эдинсона Кавани одержала победу над Португалией — 2:1.

Напомним, FIFA приняла решение применить санкции к легендарному Диего Марадоне за его поведение на ЧМ-2018.