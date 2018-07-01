Обобрали до трусов! “Голый” протест на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве житель Ростова-на-Дону Слава Шумский провел одиночный пикет, прикрывая свое тело только куском картона с надписью “Обобрали до трусов”.

Свою акцию против повышения пенсионного возраста в России он назвал “Трусы протеста”, фото он выложил на своей странице в Facebook.

Полиция не успела задержать Шумского, поскольку его голый протест длился не более двух минут.

Между тем, по данным Алексея Навального, общероссийская акция против повышения пенсионного возраста охватила уже почти 40 городов РФ. Пока все проходит спокойно.

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Напомним, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года: для мужчин – до 65 лет, для женщин – до 63 лет.