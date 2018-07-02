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Трамп ворвался на чужую свадьбу и поцеловал невесту

Президент США Дональд Трамп случайно оказался на чужой свадьбе, чем устроил молодоженам большой сюрприз.

Президент США Дональд Трамп приехал в Национальный гольф-клуб Trump National Doral в штате Флорида, принадлежащий ему, в тот момент, когда там проходила свадьба незнакомых ему людей. Об этом сообщает TMZ.

На кадрах видно, что он нисколько не растерялся  обнял и поцеловал невесту и пожал руку жениху. При этом гости торжества оказались очень рады появлению такого незваного гостя. Через некоторое время Трамп удалился.

Читайте: Мелания Трамп оконфузилась из-за “послания” на куртке

Напомним, Трамп на встрече в президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить войну в Украине.

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