В США медведь пробрался во двор дома, чтобы искупаться в джакузи

В Альтадени (штат Калифорния, США) медведь пришел искупаться в бассейне с джакузи к одному из жителей города.

Купание медведя в бассейне с джакузи снял на видео владелец дома в городе Альтадена, пишет Los Angeles Times.

По словам мужчины, он налил себе коктейль и решил расслабиться в бассейне, когда увидел, как через забор его дома сует медведь.

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Хозяин спрятался в доме, а медведь нырнул в бассейн.

Животное купалась несколько часов. Когда оно ушло, озадаченному мужчине пришлось сделать себе двойную выпивку, чтобы оправиться от неожиданного гостя.

Ранее в США бурый медведь убил волонтера, который принимал участие в поисках туриста.

Видео, фото: Mark Hough/WPRI, Pixabay