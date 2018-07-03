В США медведь пробрался во двор дома, чтобы искупаться в джакузи

В Альтадени (штат Калифорния, США) медведь пришел искупаться в бассейне с джакузи к одному из жителей города.
Купание медведя в бассейне с джакузи снял на видео владелец дома в городе Альтадена, пишет Los Angeles Times.
По словам мужчины, он налил себе коктейль и решил расслабиться в бассейне, когда увидел, как через забор его дома сует медведь.
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Хозяин спрятался в доме, а медведь нырнул в бассейн.
Животное купалась несколько часов. Когда оно ушло, озадаченному мужчине пришлось сделать себе двойную выпивку, чтобы оправиться от неожиданного гостя.
Ранее в США бурый медведь убил волонтера, который принимал участие в поисках туриста.
Видео, фото: Mark Hough/WPRI, Pixabay
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