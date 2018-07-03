В Одесской области на поле выстригли нецензурное послание

В Одесской области аэрофотосъемка зафиксировала выстриженное на поле нецензурное высказывание “х*й вам”.
Фото опубликовала журналистка Зоя Казанжи в Facebook.
По словам журналистки, пограничники уже начали разыскивать автора надписи.
– Сплетни приписывают это действо местному фермеру из Захаровского района. Фермер ранее арендовал и обрабатывал это поле.
Затем земля была выставлена на торги. По цене, минимум вдвое выше средней по Украине, – пишет Казанжи.
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По ее словам, фирма, которая победила на тендере, скупает земли так, чтобы фермеры не имели возможности конкурировать, ведь таких денег у них нет.
Ранее на пляже в Одессе собака пыталась собрать все буйки и вынести их на берег.
Фото: Zoya Kazanzhy, Pixabay