Пушистый Корлеоне: кот стал звездой, попав в Google Maps

Google Maps продолжают создавать героев сети. На этот раз звездой стал кот из Рима.
Неизвестный кот попал в панораму Google Maps и тут же прославился, благодаря пользователю Reddit, обнаружившему недовольное животное в районе площади Торре-Арджентина (Torre Argentina) в Риме.
– Сэр, вам есть что задекларировать? – пошутили пользователи портала, комментируя героя Google Maps.
Кто-то отметил, что кот просто загорает и выглядит вполне себе счастливым.
Некоторые пользователи сравнили животное с крестным отцом Вито Корлеоне. Дескать, очень уж важный вид у обитателя Торре-Арджентина.
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К слову, недавно другим героем сети стал недовольный пес, который не любит купаться.
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