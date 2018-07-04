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Пушистый Корлеоне: кот стал звездой, попав в Google Maps

Google Maps продолжают создавать героев сети. На этот раз звездой стал кот из Рима.

Неизвестный кот попал в панораму Google Maps и тут же прославился, благодаря пользователю Reddit, обнаружившему недовольное животное в районе площади Торре-Арджентина (Torre Argentina) в Риме.

– Сэр, вам есть что задекларировать? – пошутили пользователи портала, комментируя героя Google Maps.

Кто-то отметил, что кот просто загорает и выглядит вполне себе счастливым.

Некоторые пользователи сравнили животное с крестным отцом Вито Корлеоне. Дескать, очень уж важный вид у обитателя Торре-Арджентина.

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К слову, недавно другим героем сети стал недовольный пес, который не любит купаться.

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