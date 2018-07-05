Автомат, лук и супермен: гибкий кот покорил сеть

Благодаря фотошопу невозможное становится возможным – например стрелять из кота как из лука или автомата.
Гибкий кот стал звездой интернета после того, как хозяин опубликовал совместное фото с ним. На снимке кот растянулся спиной на руке владельца таким образом, как-будто он спокойно лежал на животе, порадовало многих пользователей.
Пользователи Reddit тут же представили, в какой еще ситуации кот мог бы оказаться в такой позе и нафотошопили с ним множество забавных картинок. Снимок вышел в топ Reddit, набрав более 10 тыс. положительных отметок.
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Так, кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четвероногого в роли супермена.
К слову, недавно сеть покорил недоволен пес, который не любит купаться.