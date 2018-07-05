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Хватит симулировать! Едкая карикатура Елкина о пенсионном возрасте в РФ

Российский художник Сергей Йолкин высмеял повышение пенсионного возраста и чемпионат мира по футболу в РФ в одной карикатуре.

Карикатура Йолкіна

Рисунком художник поделился в Facebook.

– Хватить симулировать пенсионный возраст! Вставай и играй! – так Елкин увидел повышение пенсионного возраста на фоне ЧМ по футболу.

Читайте: Ходули не докрутили? Путин оконфузился на фото с Моуринью

К слову, ранее Сергей Елкин нарисовал карикатуру, на которой президент РФ Владимир Путин представляет новую разработку к чемпионату мира по футболу.

Фото: Сергей Елкин/Facebook

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