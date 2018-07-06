PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Возьми собаку на работу: кто сегодня трудился вместо украинцев/

Возьми собаку на работу: кто сегодня трудился вместо украинцев

В Украине состоялась шестая общенациональная акция Возьми собаку на работу.

Организаторы акции Возьми собаку на работу  считают, что такая инициатива меняет статус собак в обществе и развивает дружественную к животным инфраструктуру в Украине.

Согласно статистике желающих принять участие в акции, взять собаку на работу планировали владельцы животных в около 50 городах Украины.

Читайте: Автомат, лук и супермен: гибкий кот покорил сеть

Участники акции делились в соцсетях экспериментами по хэштегу #мійсобаканароботі.

К слову, аналогичная акция #TakeYourDogToWorkDay состоялась недавно во всем мире.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Выпал с 9 этажа: мужчина поймал собаку на лету
Ведмідь
В США медведь пробрался во двор дома, чтобы искупаться в джакузи
Сколько украинцев уехали на заработки за границу – официальные данные
Кіт
Уплетает за обе щеки! В супермаркете Киева кот ест колбасу с прилавка
Пушистые постояльцы: украинка открыла необычный отель
Олексій Святогор
Догхантера Святогора выпустили из СИЗО
Обвисший язык и выступающие зубы: самая уродливая собака в мире
Умерла знаменитая горилла Коко, имевшая человеческий интеллект
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка